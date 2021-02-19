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Донецкий «Шахтёр» переиграл «Маккаби» благодаря голам Алана Патрика и Тете

Донецкий «Шахтёр» переиграл «Маккаби» благодаря голам Алана Патрика и Тете
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Маккаби» Тель-Авив принял на своём поле донецкий «Шахтёр». Встреча проходила на стадионе «Блюмфильд» в Израиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу украинского клуба.

По ходу встречи «Шахтёр» владел существенным территориальным преимуществом, а «Маккаби» делал ставку на контратакующую игру. Успешнее оказались «горняки» — на 31-й минуте матча Алан Патрик забил первый гол, завершив красивую комбинацию партнёров. Во втором тайме израильская команда попыталась переломить игру, но «Шахтёр» за счёт более высокого класса исполнителей наказал израильтян за чрезмерную смелость. На 90+3-й минуте Тете своим голом поставил точку в матче.

Ответная встреча «Шахтёра» и «Маккаби» состоится 25 февраля в Киеве (Украина). Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира обыграла миланский «Интер». «Горняки» попали в 1/16 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы, заняв третье место в группе В Лиги чемпионов. «Маккаби» занял второе место в турнирной таблице группы I Лиги Европы.

В другом матче «Мольде» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), «Вильярреал» обыграл «Ред Булл Зальцбург» (2:0), а «Антверпен» проиграл «Рейнджерс» (3:4).

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 2
Шахтёр Д
Донецк, Украина
0:1 Патрик – 31'   0:2 Тете – 90+2'
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
3 : 3
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
0:1 Даббур – 8'   0:2 Даббур – 28'   1:2 Эллингсен – 41'   1:3 Баумгартнер – 45+3'   2:3 Андерсен – 70'   3:3 Fofana – 74'
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Алькасер – 41'   0:2 Ниньо – 71'
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
18 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
3 : 4
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
0:1 Арибо – 38'   1:1 Авенатти – 45'   2:1 Рафаэлов – 45+8' (пен)   2:2 Баришич – 59' (пен)   3:2 Онгла – 66'   3:3 Кент – 83'   3:4 Баришич – 90' (пен)
Удаления: Сек – 88' / нет
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