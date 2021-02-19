Маркус Берг: в матче с «Динамо» Загреб мы много ошибались, принимали неправильные решения

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал поражение в матче Лиги Европы с загребским «Динамо». Первый матч 1/16 финала Лиги Европы проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Считаю, в нашем противостоянии ещё не всё потеряно. Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений. Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии», — приводятся слова Берга на официальном сайте УЕФА.

Ответный матч состоится 25 февраля в Загребе (Хорватия). «Краснодар», заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов, попал в 1/16 финала Лиги Европы. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.