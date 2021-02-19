Почеттино: мы не говорили с Месси о его будущем

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о будущем нападающего клуба Килиана Мбаппе и возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«ПСЖ» может дать Мбаппе всё, что ему нужно, чтобы быть счастливым. Думаю, это скоро выяснится. Месси? Мы только поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем», — приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Барселону» со счётом 4:1.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Согласно трансферному регламенту ФИФА, футболист имеет право вести официальные переговоры с другими клубами, если до конца его контракта остаётся менее полугода.