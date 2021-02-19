«Тоттенхэм» определился с кандидатами на пост главного тренера на случай отставки Моуринью

«Тоттенхэм Хотсупр» составил список кандидатов на пост главного тренера клуба на случай увольнения наставника клуба Жозе Моуринью, сообщает Sport.es.

По данным источника, лондонцы рассматривают кандидатуру главного тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса и наставника «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана.

«Тоттенхэм» в последних пяти матчах английской Премьер-лиги потерпел четыре поражения. После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и отстают от зоны еврокубков на шесть очков. Также «шпоры» на днях вылетели из Кубка Англии, проиграв в 1/8 финала «Эвертону» (4:5 ДВ). В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» (4:1).