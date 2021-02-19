«Арбитр был ужасен». Главный тренер «Браги» о судействе в матче с «Ромой» в Лиге Европы

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял раскритиковал судейство в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:2). Во время матча главный арбитр встречи Иштван Ковач удалил защитника Рикарду Эсгаю.
«В этот вечер мои игроки были стойкими. Нас подкосил ранний гол, но мы остались в игре, и тогда у нас было три или четыре голевых момента. Так было и во втором тайме до красной карточки. Мои игроки были великолепны, сегодня на поле вышли две отличные команды. Однако, арбитр был ужасен. Эта игра заслуживала лучшего арбитра и его помощников. Я чувствовал, что мы вынуждали «Рому» играть от обороны. Мы сделали то, что нам нужно было сделать, но необходимо было больше сосредоточиться на финальном пасе. Предстоит сыграть ответный матч, и мы постараемся сделать то, что сейчас кажется невозможным», — приводит слова Карвальяла Football Italia.
Ответный матч состоится 25 февраля в Риме на стадионе «Олимпико».
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