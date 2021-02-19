Брайтвайт о разгромном поражении в матче с «ПСЖ»: не списывайте «Барселону» со счетов

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт отреагировал на поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин. Единственный гол за каталонский клуб с пенальти забил Лионель Месси.
Действительно разочарован результатом матча с «ПСЖ». Пришло время анализировать, учиться и продолжать усердно работать. Не списывайте нас со счетов», — написал Брайтвайт в своём «твиттере».
Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.
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