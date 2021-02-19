«Жду, когда восстановится мой пульс». Джеррард – о яркой развязке матча «Рейнджерс» в ЛЕ

Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал результат выездной встречи 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Антверпеном» (3:4), в которой его подопечные вырвали победу на 90-й минуте.

«Я просто жду, когда восстановится мой пульс! Это была фантастическая игра для нейтральных болельщиков, и я уверен, что многим она понравилась, но с точки зрения тренера, безусловно, есть что проанализировать. Сегодня вечером мы абсолютно не играли в обороне, из чего и следуют три пропущенных мяча. На таком уровне с нами это происходит уже во второй раз, и это говорит о том, что нам предстоит много работы с точки зрения организации игры. Но послушайте, в Европе очень сложно выиграть матч на выезде. Об этом свидетельствует опыт и других команд из Шотландии.

Я думаю, что за те 90 минут на поле, мы абсолютно заслуженно победили и даже могли бы забить ещё несколько голов», — цитирует Джеррарда Goal.