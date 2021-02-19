Экс-игрок «Ман Юнайтед» признался, что воровал бутсы у партнёров, чтобы прокормить семью

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Равел Моррисон рассказал о неприятном случае, который произошёл с ним во время пребывания в составе манкунианцев.
«Помню, как меня однажды выгнали из раздевалки за кражу бутс у Фердиданда. Тогда я жил на заработок со стипендии. За эту пару бутс можно было получить € 290 фунтов. Условно, если взять две пары, то можно заработать около € 600, пойти домой и купить что-то китайское.
Я и не осознавал, что это причинит столько вреда, так как видел, в каком количестве происходят поставки бутс для Фердинанда и Руни — они получали 20-30 пар за раз. Тогда я думал, что одна пара положит немного еды или денег на стол дома. Я не понимал, что это может стать большой проблемой, но теперь я многое осознал», — цитирует Моррисона Sport Bible.
- 19 февраля 2021
-
08:30
-
07:46
-
07:19
-
07:06
-
04:50
-
04:09
-
03:50
-
03:21
-
03:00
-
02:41
-
02:31
-
02:15
-
01:56
-
01:42
-
01:22
-
01:00
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:27
-
00:23
-
00:22
-
00:18
-
00:00
- 18 февраля 2021
-
23:52
-
23:41
-
23:33
-
23:27
-
23:25
-
23:02
-
22:50
-
22:48
-
22:48
-
22:31