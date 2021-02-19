Экс-игрок «Ман Юнайтед» признался, что воровал бутсы у партнёров, чтобы прокормить семью

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Равел Моррисон рассказал о неприятном случае, который произошёл с ним во время пребывания в составе манкунианцев.

«Помню, как меня однажды выгнали из раздевалки за кражу бутс у Фердиданда. Тогда я жил на заработок со стипендии. За эту пару бутс можно было получить € 290 фунтов. Условно, если взять две пары, то можно заработать около € 600, пойти домой и купить что-то китайское.

Я и не осознавал, что это причинит столько вреда, так как видел, в каком количестве происходят поставки бутс для Фердинанда и Руни — они получали 20-30 пар за раз. Тогда я думал, что одна пара положит немного еды или денег на стол дома. Я не понимал, что это может стать большой проблемой, но теперь я многое осознал», — цитирует Моррисона Sport Bible.