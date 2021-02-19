Бубнов: шансов на итоговый успех в противостоянии с загребским «Динамо» у «Краснодара» нет

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» со счётом 2:3.



«Несмотря на поражение, нужно отдать должное «Краснодару». Для первого официального матча в году команда Мурада Мусаева хорошо выглядела функционально, вышла с боевым настроем и по-настоящему билась. Тем обиднее, что эти усилия пропали из-за ошибок в обороне и неуверенной игры вратаря. Если раньше Сафонов часто выручал «Краснодар», позволял держаться на плаву, то тут два гола вышли чисто вратарскими. Сначала Городов просто не выручил, затем грубо ошибся на выходе и, наконец, пропустил в ближний угол. Психологически очень сложно восстанавливаться, когда голкипер допускает такие промахи, тем более если тебе дважды удаётся отыграться и даже перехватить инициативу.



Тем не менее, думаю, шансов на итоговый успех у «Краснодара» нет. Ещё по матчам с ЦСКА в группе было видно, что «Динамо» команда хорошего уровня, сбалансированная и с индивидуально сильными исполнителями. Первый поединок плей-офф только закрепил впечатление. Загреб лучше сбалансирован, чем «Краснодар», у него нет столь ярко выраженных слабых мест, надежнее оборона, а главное — лучше налажен баланс. «Краснодар» не сдастся, но не верю, что выиграет», — цитирует Бубнова Sportbox.

Бубнов: для «Краснодара» крайне тревожно так крупно проиграть «Локо» перед плей-офф ЛЕ