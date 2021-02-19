Лучший бомбардир чемпионата Австрии и его одноклубник дисквалифицированы за допинг

УЕФА наказал полузащитника «Ред Булл Зальцбург» Мохамеда Камара и нападающего команды Секу Койта, сообщает пресс-служба австрийского клуба.



Оба футболиста были дисквалифицированы на три месяца за допинг. По итогам проверки было установлено, что игроки употребили запрещённые препараты непреднамеренно, однако по правилам они несут ответственность за их попадание в организм.



Камара и Койта провалили допинг-тест в декабре прошлого года после возвращения из расположения сборной Мали.



«Мы рады, что ситуация наконец прояснилась и мы знаем результат. Конечно, для нас это по-прежнему большая потеря. В этой ситуации абсолютно нет нашей вины, но мы были готовы и подготовили команду», — сказал генеральный директор «Зальцбурга» Штефан Райтер.



В нынешнем сезоне 21-летний Камара провёл 14 матчей в чемпионате Австрии. Его ровесник Койта является лучшим бомбардиром первенства. На его счету 14 голов (2 — с пенальти) в 16 встречах.