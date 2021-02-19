Малафеев – о скандальном видео Дзюбы: это нормально и естественно. Я безусловно так делаю

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, как относится к ситуации со скандальным видео нападающего клуба из Санкт-Петербурга Артёма Дзюбы.



«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Делаю ли так я? Безусловно. Конечно. Но не выкладываю, естественно. Зачем? Это же всё индивидуально. На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного. Это естественно. Но это не должно стать достоянием общественности ни при каких обстоятельствах», — сказал Малафеев в интервью для YouTube-канала «Василий Смольный».



В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 1 мяч и 1 голевой пас в 5 встречах Лиги чемпионов.



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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