Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей Лиги Европы. «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» со счётом 2:3. «ПСВ» проиграл «Олимпиакосу» (2:4), а «Аякс» оказался сильнее «Лилля» на выезде.

В активе России осталось 38,382 балла, она занимает седьмое место. Нидерланды набрали 37,200 очка и сократили отставание. На шестом месте по-прежнему находится Португалия, которая опережает Россию на 9,567 балла. Список лидирующих стран не изменился – Испания, Англия, Италия, Германия и Франция.

Седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам текущего сезона позволит выставить в еврокубки в сезоне-2022/2023 пять клубов: два – в Лигу чемпионов, один – в Лигу Европы, два – в Лигу конференций (новый турнир). Шестое место позволит заявить шесть команд: три – в Лигу чемпионов, два – в Лигу Европы, один – в Лигу конференций.

«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021