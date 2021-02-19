Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей Лиги Европы. «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» со счётом 2:3. «ПСВ» проиграл «Олимпиакосу» (2:4), а «Аякс» оказался сильнее «Лилля» на выезде.
В активе России осталось 38,382 балла, она занимает седьмое место. Нидерланды набрали 37,200 очка и сократили отставание. На шестом месте по-прежнему находится Португалия, которая опережает Россию на 9,567 балла. Список лидирующих стран не изменился – Испания, Англия, Италия, Германия и Франция.
Седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам текущего сезона позволит выставить в еврокубки в сезоне-2022/2023 пять клубов: два – в Лигу чемпионов, один – в Лигу Европы, два – в Лигу конференций (новый турнир). Шестое место позволит заявить шесть команд: три – в Лигу чемпионов, два – в Лигу Европы, один – в Лигу конференций.
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