«Как прекрасен Берг зимой». Быстров вновь опубликовал фотографию дерева

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров вновь подшутил над нападающим клуба Маркусом Бергом. Экс-игрок выложил в свой «инстаграм» фотографию дерева с соответствующей подписью.



«Как прекрасен Берг зимой», — написал Быстров.

Просмотреть фотографию можно в «инстаграме» Быстрова.

Напомним, в конце августа 2019 года после матча «быков» с «Локомотивом» (1:1) Быстров опубликовал на своей странице фотографию сосны и написал: «Берг.м #краснадар». На втором фото он задал пользователям социальной сети вопрос, лучше ли сосна, чем Берг. Впоследствии Быстров объяснил свой пост, а «Краснодар» ответил ему статистикой шведа.



Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3.



На 15-й минуте счёт открыл форвард «Динамо» Бруно Петкович, ассистировал ему Мислав Оршич. Спустя 13 минут счёт сравнял нападающий краснодарцев Маркус Берг. В начале второго тайма Петкович оформил дубль, голевую передачу вновь отдал Оршич. Виктор Классон восстановил равновесие в счёте, ассистировал ему Берг. Полузащитник Ияйи Атимвен установил окончательный счёт.