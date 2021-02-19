Сон Хын Мин: наслаждаюсь игрой с Бэйлом

Нападающий лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин высказался о своём партнёре по атаке Гарете Бэйле.
Накануне, 18 февраля, «шпоры» встречались с «Вольфсбергом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Бэйл забил гол и отдал результативную передачу, чем помог своей команде одержать победу со счётом 4:1. Ответная встреча состоится 24 февраля.
«У нас с Бэйлом близкие отношения. Я очень рад, что он получает игровое время, а в этом матче забил и отдал голевой пас. Я наслаждаюсь игрой с ним», — приводит слова Сона Goal.com.
Напомним, права на Бэйла принадлежат мадридскому «Реалу». В «Тоттенхэм» валлийский футболист перешёл в летнее трансферное окно на правах аренды. Сообщалось, что лондонский клуб не намерен выкупать у «сливочных» 31-летнего форварда.
- 19 февраля 2021
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