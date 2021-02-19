Гарет Бэйл: было здорово забить и помочь «Тоттенхэму». Надеюсь, это начало победной серии
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарет Бэйл, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Вольфсбергом» (4:1), в котором ему удалось забить гол и отдать результативную передачу. Ответная встреча состоится 24 февраля.
«Мы хотели забить как можно больше голов, чтобы набрать уверенности. В последнее время мы не так много побеждали, так что было важно добыть удачный результат в этом матче. Надеюсь, это начало победной серии.
Было здорово забить. Я просто сместился и пробил. Приятно помочь команде, и отлично, что мы забили четыре гола на выезде. Всегда хорошо побеждать с таким разрывом в счёте. Но на ответный матч мы выйдем так, будто сегодня сыграли 0:0», — цитирует Бэйла Goal.com.
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