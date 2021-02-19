Ребров выставил на аукцион футболку Мбаппе. Стартовая цена — 250 тысяч рублей

Вратарь «Спартака» Артём Ребров выставил на аукцион футболку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Стартовая цена — 250 тысяч рублей. Первую ставку сделал форвард московского клуба Александр Соболев.
«До сегодняшнего дня я не разыгрывал настолько ценные лоты в инстаграме. Только на больших благотворительных аукционах. Но, поскольку проводить их пока что так и не представляется возможным (хотя мы все также планируем его провести и ждём снятия ограничений) а Килиан Мбаппе предоставил прекрасный повод своим хет-триком «Барселоне», давайте попробуем.
Футболка «ПСЖ», подписанная Килианом Мбаппе в большой деревянной раме. Спасибо Диего за помощь в организации этого и ещё несколько ценных лотов для нашего фонда. Сразу хочу сказать, что футболку была подписана и передана для нас примерно 1 год назад, не с последнего матча. Все собранные средства, по традиции будут направлены на лечение детей-подопечных «Своими Глазами», — написал Ребров в своём «инстаграме».
- 19 февраля 2021
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