Ребров выставил на аукцион футболку Мбаппе. Стартовая цена — 250 тысяч рублей

Вратарь «Спартака» Артём Ребров выставил на аукцион футболку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Стартовая цена — 250 тысяч рублей. Первую ставку сделал форвард московского клуба Александр Соболев.

«До сегодняшнего дня я не разыгрывал настолько ценные лоты в инстаграме. Только на больших благотворительных аукционах. Но, поскольку проводить их пока что так и не представляется возможным (хотя мы все также планируем его провести и ждём снятия ограничений) а Килиан Мбаппе предоставил прекрасный повод своим хет-триком «Барселоне», давайте попробуем.



Футболка «ПСЖ», подписанная Килианом Мбаппе в большой деревянной раме. Спасибо Диего за помощь в организации этого и ещё несколько ценных лотов для нашего фонда. Сразу хочу сказать, что футболку была подписана и передана для нас примерно 1 год назад, не с последнего матча. Все собранные средства, по традиции будут направлены на лечение детей-подопечных «Своими Глазами», — написал Ребров в своём «инстаграме».