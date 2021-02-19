Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвёл итоги зимних сборов клуба.



«За время сборов все игроки получили игровую практику. Каждый игрок достиг большого прогресса, как команда мы тоже стали на ступеньку выше, как коллектив. Важно, что в контрольных матчах все получили контрольные минуты. Пока мы не можем назвать состав на завтра и систему, по которой будем играть.



Что касается Н’Жье, то на тренировочном сборе он провёл только первые дни, потом выбыл, поэтому рассчитывать на него не можем. Скопинцев тренируется последнюю неделю, будем смотреть на его состояние.



Почему на сборах не наигрывали вместе Ордеца и Евгеньева? Последнюю игру они провели в паре, мы просто использовали разные сочетания», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сандро Шварц подвёл итоги второго зимнего сбора «Динамо»