«Краснодар» досрочно вернул защитника Бородина из аренды в «Уфе»
«Уфа» в своём официальном «твиттере» сообщила об уходе защитника Сергея Бородина, выступавшего за команду на правах аренды.
22-летний футболист досрочно вернулся в «Краснодар», воспитанником которого является. «Быки» воспользовались опцией в договоре.
«Желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении уфимцев.
Бородин перешёл в «Уфу» в августе прошлого года. За команду он провёл 1 матч в Российской Премьер-Лиге. Напомним, у «Краснодара» из-за травмы колена выбыл из строя защитник Кристиан Рамирес.
«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 3 очка. «Уфа» (13) находится в зоне вылета, располагаясь на 15-й строчке.
Новичок «Уфы» Бородин: если не забью два гола за сезон, сбрею бороду
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
13:01
-
12:55
-
12:50
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:09
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:31
-
11:16
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:38
-
09:32
-
08:30
-
07:46
-
07:19
-
07:06
-
04:50
-
04:09
-
03:50
-
03:21
-
03:00
-
02:41
-
02:31
-
02:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам