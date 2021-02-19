«Краснодар» досрочно вернул защитника Бородина из аренды в «Уфе»

«Уфа» в своём официальном «твиттере» сообщила об уходе защитника Сергея Бородина, выступавшего за команду на правах аренды.



22-летний футболист досрочно вернулся в «Краснодар», воспитанником которого является. «Быки» воспользовались опцией в договоре.



«Желаем удачи защитнику в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении уфимцев.



Бородин перешёл в «Уфу» в августе прошлого года. За команду он провёл 1 матч в Российской Премьер-Лиге. Напомним, у «Краснодара» из-за травмы колена выбыл из строя защитник Кристиан Рамирес.



«Краснодар», набрав 30 очков в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 3 очка. «Уфа» (13) находится в зоне вылета, располагаясь на 15-й строчке.

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