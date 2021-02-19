Главный тренер «Динамо»: у нас молодая команда. Мы приняли решение развивать её дальше

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о возможных приобретениях клуба.
«Стоит отметить, что к нам вернулся Липовой. Он производит хорошее впечатление. У нас молодая команда. Мы приняли решение развивать её дальше. Если говорить о новых приобретениях, то это должны быть игроки, которые качественно нас усилят. Есть ещё несколько дней до конца окна. Посмотрим, как развернётся ситуация», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков, которую замыкает «Сочи», на 3 очка. В первом матче после зимней паузы бело-голубым предстоит сыграть с «Ахматом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 28 февраля.
- 19 февраля 2021
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