Хинкель: заявление Тедеско в декабре кто-то воспринял ненормально, но Федун всё понял

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, высказался о решении специалиста покинуть команду по окончании сезона.



«Конечно, это произошло до матча с «Зенитом». Доменико пришёл ко мне и Урванчки (тренер вратарей. — Прим. «Чемпионата»), сказал, что склоняется к уходу после сезона. Мы решили, что лучший момент для объявления — именно тот, который и был выбран, потому что это честный путь. Если бы Доменико ничего не сказал, на сборах его об этом спрашивали бы журналисты, президент готовил бы предложение о продлении контракта. «Да-да, вы готовьте, поговорим в марте или апреле» — это не про Тедеско. До конца сезона мы в «Спартаке» и отдадим всё, что есть внутри нас.



Возможно, объявление об уходе в декабре кто-то воспринял ненормально, но президент «Спартака» (Леонид Федун. — Прим. «Чемпионата») всё понял, за что мы ему очень благодарны. Да, есть решение, но это ещё не конец. Президент, персонал, игроки нас поддержали. Это то, что мы очень ценим и никогда не забудем», — цитирует Хинкеля Sports.ru.

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