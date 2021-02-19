Хинкель: заявление Тедеско в декабре кто-то воспринял ненормально, но Федун всё понял

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, высказался о решении специалиста покинуть команду по окончании сезона.
«Конечно, это произошло до матча с «Зенитом». Доменико пришёл ко мне и Урванчки (тренер вратарей. — Прим. «Чемпионата»), сказал, что склоняется к уходу после сезона. Мы решили, что лучший момент для объявления — именно тот, который и был выбран, потому что это честный путь. Если бы Доменико ничего не сказал, на сборах его об этом спрашивали бы журналисты, президент готовил бы предложение о продлении контракта. «Да-да, вы готовьте, поговорим в марте или апреле» — это не про Тедеско. До конца сезона мы в «Спартаке» и отдадим всё, что есть внутри нас.
Возможно, объявление об уходе в декабре кто-то воспринял ненормально, но президент «Спартака» (Леонид Федун. — Прим. «Чемпионата») всё понял, за что мы ему очень благодарны. Да, есть решение, но это ещё не конец. Президент, персонал, игроки нас поддержали. Это то, что мы очень ценим и никогда не забудем», — цитирует Хинкеля Sports.ru.
- 19 февраля 2021
-
13:01
-
12:55
-
12:50
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:09
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:31
-
11:16
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:38
-
09:32
-
08:30
-
07:46
-
07:19
-
07:06
-
04:50
-
04:09
-
03:50
-
03:21
-
03:00
-
02:41
-
02:31
-
02:15