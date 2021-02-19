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В «Манчестер Сити» заявили, что не ведут переговоров с Лионелем Месси

В «Манчестер Сити» заявили, что не ведут переговоров с Лионелем Месси
Футбол / Англия 0

В «Манчестер Сити» отреагировали на информацию о том, что клуб подготовил предложение нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Как сообщает Sky Sports, в английском клубе заявили, что не делали предложения капитану сине-гранатовых и не ведут с ним переговоров. При этом «горожане» имеют право контактировать с Лео с начала января, поскольку этим летом у него истекает контракт с каталонцами.

Прошлым летом Месси предпринял попытку уйти из «Барселоны», однако руководство отказалось его отпускать, и в итоге игрок решил остаться. Основными претендентами на аргентинца считаются «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 20 матчах испанской Примеры. На счету 33-летнего форварда 15 голов (2 — с пенальти) и 3 результативные передачи.

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