«Зенит» поздравил Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open

Футбольный клуб «Зенит» поздравил теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open.



«С победой, Даниил Медведев! И удачи в финале Australian Open!» — написали представители пресс-службы «Зенита» в своём «твиттере».



Напомним, российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в финал, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса (5) со счётом 6:4, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.



Медведев впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Соперником 25-летнего россиянина в поединке за титул будет действующий чемпион, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1). Уроженец Белграда является 17-кратным победителем турниров «Большого шлема». Даниил пока не выиграл ни одного мэйджора.

Даниил Медведев победил Стефаноса Циципаса и впервые вышел в финал Australian Open