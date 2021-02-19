Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» лишилась Толиссо из-за серьёзной травмы. Игрок рискует пропустить Евро-2020

«Бавария» лишилась Толиссо из-за серьёзной травмы. Игрок рискует пропустить Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
Аудио-версия:

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо выбыл из строя на долгий срок, сообщает L’Equipe.

Накануне, 18 февраля, 26-летний футболист получил травму бедра на тренировке. Сегодня его прооперировали. Ожидается, что восстановление займёт три месяца. Таким образом, Корентин почти наверняка пропустит остаток нынешнего сезона. Также под вопросом остаётся его поездка на чемпионат Европы—2020 в составе сборной Франции.

Французской национальной команде на групповом этапе Евро-2020 предстоит сыграть с Германией, Португалией и Венгрией. Изначально турнир должен был состояться прошлым летом, однако его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Толиссо выступает за «Баварию» с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 14 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 1 гол, получил 1 жёлтую и 1 красную карточку.

Хавбек «Баварии» Толиссо извинился за нарушение медицинского протокола
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021