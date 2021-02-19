ЦСКА и «Вегалта Сендай» завершили оформление трансфера Нисимуры
ЦСКА и «Вегалта Сендай» завершили оформление трансфера нападающего Такумы Нисимуры.
«Форвард подписал полноценный контракт с клубом, за который выступал в 2020 году на правах аренды. Такума сыграл за ЦСКА 23 матча, в которых забил четыре гола. Желаем японскому нападающего успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба красно-синих.
Нисимура защищал цвета «Вегалта Сендай» с 2015 по лето 2018 года, после чего перешёл в ЦСКА. Сумма трансфера составила € 1 млн. В составе «армейцев» Такума не закрепился и ушёл в аренду в «Портимоненсе». В прошлом году он вновь отправился в «Вегалта Сендай», тоже на правах аренды.
В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Японии и забил 3 гола (1 — с пенальти).
Японский клуб выкупил Такуму Нисимуру у ЦСКА
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
14:43
-
14:37
-
14:31
-
14:22
-
14:17
-
14:15
-
13:54
-
13:50
-
13:32
-
13:01
-
12:55
-
12:50
-
12:30
-
12:25
-
12:23
-
12:15
-
12:09
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:31
-
11:16
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:37
-
10:15
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:38
-
09:32
-
08:30
-
07:46
-
07:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам