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ЦСКА и «Вегалта Сендай» завершили оформление трансфера Нисимуры

ЦСКА и «Вегалта Сендай» завершили оформление трансфера Нисимуры
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА и «Вегалта Сендай» завершили оформление трансфера нападающего Такумы Нисимуры.

«Форвард подписал полноценный контракт с клубом, за который выступал в 2020 году на правах аренды. Такума сыграл за ЦСКА 23 матча, в которых забил четыре гола. Желаем японскому нападающего успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба красно-синих.

Нисимура защищал цвета «Вегалта Сендай» с 2015 по лето 2018 года, после чего перешёл в ЦСКА. Сумма трансфера составила € 1 млн. В составе «армейцев» Такума не закрепился и ушёл в аренду в «Портимоненсе». В прошлом году он вновь отправился в «Вегалта Сендай», тоже на правах аренды.

В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Японии и забил 3 гола (1 — с пенальти).

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