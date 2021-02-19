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«Порту» купил форварда Пепе, отказавшего «Зениту»

«Порту» купил форварда Пепе, отказавшего «Зениту»
Футбол / Южная Америка 0

«Порту» на своём официальном сайте сообщил о трансфере нападающего Пепе из «Гремио».

23-летний футболист заключил с португальским клубом контракт, рассчитанный до лета 2026 года. Стороны включили в договор сумму выкупа в размере € 70 млн. Сделка обошлась «Порту» в € 15 млн. При этом игрок присоединится к своей новой команде летом, а оставшуюся часть этого сезона проведёт в аренде в «Гремио».

Напомним, в услугах Пепе был также заинтересован «Зенит». Сообщалось, что санкт-петербургский клуб предлагал «Гремио» € 20 млн за форварда, однако сам бразилец отказался от переезда в Россию.

В нынешнем сезоне Пепе принял участие в 30 матчах бразильской Серии А, в которых забил 9 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

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