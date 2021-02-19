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Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

В голосовании по итогам первой половины матчей первого раунда 1/8 финала главного еврокубка 22-летний француз опередил Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Сержиу Оливейру («Порту»).

Напомним, Мбаппе стал главным героем матча «Барселона» — «ПСЖ». Сине-гранатовые открыли счёт благодаря голу форварда Лионеля Месси с пенальти, однако парижане довели встречу до волевой победы, а Килиан оформил хет-трик, забив все три мяча с игры. Итоговый счёт — 1:4.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о пророческом разговоре с Мбаппе перед матче с «Барселоной».

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