Карим Бензема пропустит ближайший матч «Реала» и рискует не сыграть с «Аталантой» в ЛЧ

Мадридский «Реал» лишился одного из своих ключевых футболистов, нападающего Карима Бензема, сообщает COPE.



33-летний француз пропустил сегодняшнюю тренировку «сливочных» и не поможет команде в ближайшем матче. Завтра, 20 февраля, «Реал» сыграет с «Аталантой» во встрече 24-го тура испанской Примеры. Матч пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Начало — в 23:00 мск.



По информации источника, под вопросом также оказалось участие Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» на следующей неделе. Встреча пройдёт 24 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



Бензема играл в последнем матче «Реала» с «Валенсией». Он провёл на поле 78 минут и забил гол.

Видео, как футболисты «Реала» проходят восстановление: