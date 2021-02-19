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Карим Бензема пропустит ближайший матч «Реала» и рискует не сыграть с «Аталантой» в ЛЧ

Карим Бензема пропустит ближайший матч «Реала» и рискует не сыграть с «Аталантой» в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0
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Мадридский «Реал» лишился одного из своих ключевых футболистов, нападающего Карима Бензема, сообщает COPE.

33-летний француз пропустил сегодняшнюю тренировку «сливочных» и не поможет команде в ближайшем матче. Завтра, 20 февраля, «Реал» сыграет с «Аталантой» во встрече 24-го тура испанской Примеры. Матч пройдёт на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде. Начало — в 23:00 мск.

По информации источника, под вопросом также оказалось участие Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» на следующей неделе. Встреча пройдёт 24 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Бензема играл в последнем матче «Реала» с «Валенсией». Он провёл на поле 78 минут и забил гол.

Видео, как футболисты «Реала» проходят восстановление:

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