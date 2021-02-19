Клопп: хорошо, что мы не встретились с «Эвертоном», когда узнали диагноз ван Дейка

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о последнем матче с «Эвертоном» в преддверии очередного дерби.



Напомним, в октябре команды встречались на стадионе «Гудисон Парк». В одном из эпизодов вратарь «ирисок» Джордан Пикфорд грубо нарушил правила на защитнике красных Вирджиле ван Дейке, и второго пришлось заменить. Впоследствии стало известно, что голландец пропустит остаток сезона из-за травмы связок колена.



«Мы не будем ничего переносить из того матча. Я скажу так: хорошо, что мы не встретились с «Эвертоном», когда узнали диагноз Вирджила. Сейчас мы уже не думаем об этом, но это всё ещё дерби. Этого факта достаточно для мотивации.



Не знаю, о чём я буду думать, когда этот сезон закончится. Надеюсь, о чём-то более приятном, чем об октябрьском матче с «Эвертоном». Определённо это был важный день», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится завтра, 20 февраля, на стадионе «Энфилд». Начало — в 20:30 мск.

Видео фола Пикфорда на ван Дейке: