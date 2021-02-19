Два ключевых игрока «Эвертона» вернулись в строй перед матчем с «Ливерпулем»

«Эвертон» получил усиление состава перед матчем 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



В строй «ирисок» в преддверии дерби вернулись полузащитник Маркес Аллан и нападающий Доминик Калверт-Льюин. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.



Напомним, Калверт-Льюин получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (5:4 ДВ). Доминик является лучшим бомбардиром «Эвертона» в этом сезоне и занимает третье место в списке самых результативных снайперов нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. На счету 23-летнего форварда 13 голов в 20 матчах первенства.



Матч «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится завтра, 20 февраля, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Видео гола Калверт-Льюина в ворота «Манчестер Юнайтед»: