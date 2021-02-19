Подростку, болеющему за ЦСКА, необходим механический тренажёр для ходьбы
Подопечный благотворительного фонда «География Добра» 15-летний Вадим Комарицких нуждается в помощи. Гипоксия при рождении и задержка развития привели к диагнозу – детский церебральный паралич. Также развились когнитивные нарушения, которые препятствуют совершению обыденных действий. Теперь Вадиму нужен механический тренажёр для ходьбы с передней поддержкой «Грилло», серия РТ. Он поможет Вадиму передвигаться и решит проблему с поездками в целом.
Вадим является болельщиком московского ЦСКА, хочет посещать матчи любимого клуба и наблюдать за своими кумирами вживую. С ходунками «Грилло» подросток сможет исполнить свою мечту, пойти с братом на футбольный матч и поддержать красно-синих. Помочь Вадиму можно на сайте Фонда «География Добра».
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