Кокорин предложил 400 тыс. рублей за футболку Мбаппе, которую выставил Ребров

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кокорин, ныне выступающий за «Фиорентину», принял участие в аукционе вратаря красно-белых Артёма Реброва. Напомним, сегодня, 19 февраля, голкипер выставил игровую майку форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и назначил стартовую цену 250 тыс. рублей.

До Кокорина на публикацию откликнулся нападающий «Спартака» Александр Соболев, который предложил 250 тыс. рублей. Затем Кокорин в комментариях под постом написал: «Соболю просто майка нужна. 300». Затем Александр добавил: «400. Где Джика, у вас чё там, не платят? Пусть скинутся на хорошее дело».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Артёма Реброва.

Все собранные средства с продажи футболки Мбаппе будут направлены на лечение детей-подопечных «Своими Глазами».