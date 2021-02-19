«Краснодар» внёс Сафонова в заявку на вторую половину сезона РПЛ

Голкипер Матвей Сафонов включён в заявку «Краснодара» на весеннюю часть сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.
Ранее «быки» исключили Матвея Сафонова из заявки клуба на матчи РПЛ. Позже сообщалось, что «Краснодар» намерен внести вратаря в заявку второй команды, выступающей в ФНЛ.
Сафонов также не был включён в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», вместо Матвея на поле в стартовом составе вышел Евгений Городов. «Быки» уступили хорватскому клубу со счётом 2:3.
Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов. Нынешний контракт Матвея с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Сафонова в € 15 млн.
- 19 февраля 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:12
-
17:01
-
16:58
-
16:56
-
16:49
-
16:30
-
16:22
-
16:21
-
16:15
-
16:12
-
16:11
-
15:25
-
15:19
-
15:03
-
15:02
-
14:43
-
14:37
-
14:31
-
14:22
-
14:17
-
14:15
-
13:54
-
13:50
-
13:32
-
13:01
-
12:55
-
12:50
-
12:30
-
12:25
-
12:23