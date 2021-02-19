«Краснодар» внёс Сафонова в заявку на вторую половину сезона РПЛ

Голкипер Матвей Сафонов включён в заявку «Краснодара» на весеннюю часть сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге.

Ранее «быки» исключили Матвея Сафонова из заявки клуба на матчи РПЛ. Позже сообщалось, что «Краснодар» намерен внести вратаря в заявку второй команды, выступающей в ФНЛ.

Сафонов также не был включён в заявку на матч 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо», вместо Матвея на поле в стартовом составе вышел Евгений Городов. «Быки» уступили хорватскому клубу со счётом 2:3.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов. Нынешний контракт Матвея с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Сафонова в € 15 млн.