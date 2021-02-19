Ростовский стадион «Олимп-2» переименован в честь Виктора Понедельника

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сегодня, 19 февраля, подписал документ об изменении названия бывшего домашнего стадиона «Ростова» «Олимп-2».
Теперь арена будет называться «Стадион «Олимп» имени Виктора Понедельника». Голубев поручил областному министерству спорта обеспечить внесение данных изменений во Всероссийский реестр объектов спорта. Стадион «Олимп-2» был построен в 1930 году как стадион завода «Ростсельмаш». «Ростов» проводил на нём домашние матчи до 2018 года, когда ввели в эксплуатацию «Ростов Арену», построенную к чемпионату мира по футболу.
Понедельник ушёл из жизни 5 декабря 2020 года в возрасте 83 лет. В честь экс-футболиста перед матчами 17-го тура Российской Премьер-Лиги была организована минута молчания. В 1960 году Понедельник стал автором золотого гола сборной СССР в финальном матче Кубка Европы.
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