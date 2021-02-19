Владелец «Интера» намекнул на продажу клуба

Владелец футбольного клуба «Интер» Чжан Цзиньдун заявил, что его компания Suning сократит инвестиции, не относящиеся к розничному бизнесу.
«Мы должны сосредоточиться на нашем основном виде деятельности, убрать лишнее, изменить вектор развития. Мы решительно сосредоточимся на розничном бизнесе, закроем и сократим наш бизнес, не имеющий отношения к розничному бизнесу, без колебаний», — цитирует владельца клуба Football Italia.
Сообщается, что Suning собирается продать контрольный пакет акций миланского клуба компании BC Partners, которая вела переговоры о приобретении гранда итальянской Серии А, хотя британский фонд и Suning ещё не достигли соглашения по стоимости клуба.
«Интер» по итогам 22 туров является лидером в нынешнем сезоне Серии А (50), опережая идущий следом «Милан» на одно очко.
- 19 февраля 2021
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