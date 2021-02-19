Зидан: не удивлён тем, что Мбаппе сделал с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением об игре нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (4:1).

«Смотрю каждую встречу, и мне нравится, когда я вижу хорошую игру. Но в этом плане я рассуждаю, как и все болельщики. Мбаппе и Холанд — это замена Месси и Роналду? Посмотрим. Они очень хороши, как и Месси, и Криштиану, и Неймар, но моложе.

Да, все говорят об игре Мбаппе с «Барселоной», но то, что сделал Килиан, неудивительно. Я его давно знаю", — цитирует Зидана Marca.

Мбаппе был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов УЕФА. В голосовании по итогам первой половины матчей первого раунда 1/8 финала главного еврокубка 22-летний француз опередил Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Мохамеда Салаха («Ливерпуль») и Сержиу Оливейру («Порту»).