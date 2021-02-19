Александр Кокорин — в запасе «Фиорентины» на матч со «Специей»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав команды на матч 23-го тура итальянской Серии А со «Специей». Встреча состоится на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Фиорентина»: Дронговский, Куарта, Песселья, Миленкович, Бираги, Венути, Бонавентура, Пульгар, Амрабат, Влахович, Куаме.

«Специя»: Проведель, Исмайли, Виньяли, Маркицца, Хабот, Маджоре, Риччи, Эстевес, Сапонара, Агудело, Гьяси.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.