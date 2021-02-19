Маркс Ленин не подошёл «Акрону» и вернулся в Бразилию

Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в готовности тренироваться с командой.

Как сообщает официальный сайт клуба, футболист прибыл в расположение команды в неважной физической форме и не прошёл углублённое медицинское обследование. Контракт с футболистом был прекращён досрочно. Напомним, он был рассчитан до лета 2023 года.

«Мы надеялись на другое развитие событий. Футболист присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта. К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему этого сделать. Маркс – хороший парень, но на данный момент ему нужно заняться собой, что он прекрасно понимает», – цитирует директора Ивана Киреева пресс-служба клуба.

Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес подписал первый профессиональный контракт в 2017 году с родным клубом из Рио-де-Жанейро — «Фламенго». На протяжении трёх сезонов полузащитник выступал за молодёжную команду «стервятников». Атакующий хавбек привлекался к матчам за сборную Бразилии для игроков не старше 15 лет.