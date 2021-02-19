Анчелотти отреагировал на информацию о желании Хамеса покинуть «Эвертон»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал информацию, согласно которой колумбийский полузащитник команды Хамес Родригес хочет покинуть клуб из-за недовольства погодными условиями в Англии. По информации СМИ, хавбек хочет присоединиться к мадридскому «Атлетико».

«Он в порядке, у него нет проблем. Разговариваю с ним каждый день, он здесь счастлив, уверен в себе, мотивирован. В последних матчах у него были небольшие проблемы с икроножной мышцей, но сейчас он в хорошей форме. Ему здесь действительно хорошо, потому что все о нём заботятся. Понятия не имею, жалуется ли он на погоду, но мы и правда знаем, что здесь она не лучшая", — цитирует Анчелотти 101 Great Goals.

В нынешнем сезоне 29-летний Родригес в 17 матчах АПЛ забил пять мячей и сделал три результативные передачи. Бывший игрок «Реала» перешёл в «Эвертон» перед началом сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.