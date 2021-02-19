Бывший менеджер «Спартака»: однажды Макгиди устроил истерику из-за длины рукавов футболки

Бывший главный менеджер московского «Спартака» Михаил Желанов рассказал, как находил выходы из комичных ситуацией во время работы в клубах.

«В «Армавире» пять футболистов попали в милицию. Я пришел в отделение — хи-хи, ха-ха, выпили по рюмке и договорились: три часа подержат игроков для нравоучения, а затем отпустят.

В ЦСКА однажды молодой защитник из Киева прилетел перед Новым годом подписывать контракт, а обратные билеты не взял. Я тупо сунулся в военную кассу, представился старшим лейтенантом и отправил парня домой. Он потом побыл в ЦСКА полгода и вернулся на Украину.

В «Спартаке» был случай с Макгиди. Первая игра сезона, в раздевалке все накалено, и вдруг крик: «А-а-а-а-а!» У Эйдена истерика. Рукава футболки слишком длинные. Мешают. Жора Чавдарь аж побледнел. Всех трясет, Асхабадзе возмущается, а я беру ножницы, подхожу к Макгиди и оттягиваю рукав: «Как тебе отрезать?» Он успокоился, показал. Потом на другом рукаве. И всё — минутное дело», — цитирует Желанова «Матч ТВ».