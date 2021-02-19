Бывший менеджер «Спартака»: Веллитона постоянно по кабакам вылавливали

Бывший главный менеджер московского «Спартака» Михаил Желанов рассказал о бразильцах, которые играли в стане красно-белых во времена его работы.
«Мне очень нравился Кариока. Хотя по нему и внутри клуба были бурные споры. Считалось, что у него нет удара, но «щекой» он отдавал точнейшие пасы. Я и посоветовал: «А ты бей «щекой». И он забил так «Зениту». Я и сегодня привожу детям в пример, как он отбирал мяч. Вступал в отбор с нарушением, но никто этого не видел. Он и как человек мне нравился: его хмурость напускная — так-то он веселый.
Веллитон? По кабакам его вылавливали. Потом эта Боня… Нанимали ему охрану после угроз из-за травмы Акинфеева. Но этим занимались другие люди, а у меня с ним проблем не было — возможно, потому, что мы говорили на разных языках», — приводит слова Желанова «Матч ТВ».
- 19 февраля 2021
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