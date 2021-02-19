Йоан Кабай сообщил о завершении карьеры футболиста

19 февраля 2021 года французский полузащитник Йоан Кабай завершил профессиональную карьеру футболиста, о чём сообщил в своём «твиттере».

Кабай опубликовал прощальное письмо, рассказав о сложности, но неизбежности такого решения. Он подвёл итоги более чем 17-летней карьеры, поблагодарил семью, друзей, бывших тренеров, одноклубников, болельщиков и всех причастных к его футбольному пути.

С июля 2020 года Кабай был свободным агентом. Его последним клубом стал «Сент-Этьен». Полузащитник защищал цвета «Лилля», «Ньюкасл Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Кристал Пэлас» и арабского «Аль-Насра». За клубную карьеру провёл 543 матча, забил 70 голов и отдал 59 результативных передач. На счету Йоана 48 матчей и 4 мяча в составе национальной команды Франции.