Геркус: ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». Напомним, россиянин снова не попал в стартовый состав команды, на этот раз на матч 23-го тура со «Специей».

«Ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта. Сначала „Спартак“ его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. „Фиорентине“ он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», — написал Геркус в своём "твиттере".

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.