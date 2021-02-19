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Геркус: ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта

Геркус: ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта
Футбол / Италия 0
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему перехода нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину». Напомним, россиянин снова не попал в стартовый состав команды, на этот раз на матч 23-го тура со «Специей».

«Ощущение, что Кокорин — это какая-то новая криптовалюта. Сначала „Спартак“ его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. „Фиорентине“ он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут», — написал Геркус в своём "твиттере".

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.

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