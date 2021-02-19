Кепа: не думал об уходе из «Челси». У меня не было и нет проблем с Лэмпардом

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о своём положении в лондонском клубе.



«На данный момент по шкале от 0 до 10 я счастлив на 7,5. Три месяца назад назвал бы чуть меньшую цифру из-за отсутствия игровой практики. Вне поля хорошо себя чувствую в ситуации, в которой пришлось жить. Сложный год во всех отношениях. Надеюсь изменить это и рассчитываю на семью и близких.



Не думал об уходе из «Челси». Это мой третий сезон в Лондоне. В первом сезоне мы выиграли Лигу Европы, команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, а я вызывался в сборную. На второй год мы сменили тренера. С Фрэнком Лэмпардом у меня не было проблем. Это правда, я не показывал того уровня игры, который должен был. Но у меня точно не было и нет проблем с Лэмпардом.



Хочу быть здесь. Хочу всё изменить. Для начала нужно играть хотя бы понемногу, почувствовать себя лучше и смотреть с верой в будущее», — приводит слова испанского голкипера COPE.



15 февраля в матче 24-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) Кепа Аррисабалага впервые с 17 ноября 2020 года вышел в стартовом составе «Челси» на матч английской Премьер-лиги.

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