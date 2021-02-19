Кепа: не думал об уходе из «Челси». У меня не было и нет проблем с Лэмпардом

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага поделился мнением о своём положении в лондонском клубе.
«На данный момент по шкале от 0 до 10 я счастлив на 7,5. Три месяца назад назвал бы чуть меньшую цифру из-за отсутствия игровой практики. Вне поля хорошо себя чувствую в ситуации, в которой пришлось жить. Сложный год во всех отношениях. Надеюсь изменить это и рассчитываю на семью и близких.
Не думал об уходе из «Челси». Это мой третий сезон в Лондоне. В первом сезоне мы выиграли Лигу Европы, команда квалифицировалась в Лигу чемпионов, а я вызывался в сборную. На второй год мы сменили тренера. С Фрэнком Лэмпардом у меня не было проблем. Это правда, я не показывал того уровня игры, который должен был. Но у меня точно не было и нет проблем с Лэмпардом.
Хочу быть здесь. Хочу всё изменить. Для начала нужно играть хотя бы понемногу, почувствовать себя лучше и смотреть с верой в будущее», — приводит слова испанского голкипера COPE.
15 февраля в матче 24-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (2:0) Кепа Аррисабалага впервые с 17 ноября 2020 года вышел в стартовом составе «Челси» на матч английской Премьер-лиги.
- 19 февраля 2021
-
22:33
-
22:29
-
22:23
-
22:18
-
22:16
-
22:05
-
22:00
-
21:52
-
21:52
-
21:33
-
21:01
-
20:56
-
20:53
-
20:33
-
20:30
-
20:12
-
19:48
-
19:38
-
19:37
-
19:04
-
18:53
-
18:47
-
18:33
-
18:28
-
18:21
-
18:14
-
18:04
-
18:03
-
17:56
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:26
-
17:12
-
17:01