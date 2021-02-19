Главный тренер «Ахмата» Талалаев: на Кубок России ставим самые серьёзные задачи

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги зимних сборов и поделился ожиданиями от второй половины сезона в России.

«Удовлетворён тем, что было на сборах в Турции. Они показали, что мы провели хорошую работу, появились неплохие новички на перспективу. Мы просили игроков в линию нападения, нам их взяли, теперь адаптируем под наши задачи. У нас были проблемы с завершением, сейчас мы нацелены на то, чтобы за зиму подтянуть это.

Есть определенная уверенность перед матчами Кубка России и стартом чемпионата. Будем надеяться, что свежая кровь и конкурентность помогут нам реализоваться. На Кубок страны ставим самые серьезные задачи", — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 21 февраля, «Ахмату» предстоит встреча с «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России. Начало встречи — в 19:30 мск.