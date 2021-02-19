«Локомотив» расстался со своим воспитанником Махатадзе

Полузащитник «Казанки» Георгий Махатадзе покинул команду и продолжит карьеру в другом клубе, сообщает официальный сайт москвичей. 22-летний футболист провёл за «Казанку» 42 матча, в которых забил 12 мячей. «Казанка» — фарм-клуб «Локомотива».
«Прежде всего огромные слова благодарности всем в «Локомотиве» за годы, проведённые вместе, — воспитателям в интернате, всем ребятам, с кем довелось играть, всем тренерам, с которыми работал, всему административному штабу. Это было очень хорошее время, за которое мы испытали множество эмоций, во время побед и поражений мы были вместе.
Отдельная благодарность болельщикам. Знаю, что ваше отношение ко мне было разным, но, главное, вы всегда были вместе с нашей командой. Быть может, у меня что-то не получилось, но хочу, чтобы вы знали – я всегда отдавался игре за родной клуб. Спасибо, «Локомотив», и до свидания!" — цитирует Махатадзе пресс-служба клуба.
- 19 февраля 2021
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