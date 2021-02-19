Увольнение Жозе Моуринью обойдётся «Тоттенхэму» более чем в € 30 млн

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, скорее всего, останется на своём посту как минимум до конца сезона.



Как сообщает ESPN, увольнение португальца обойдётся «шпорам» более чем в € 30 млн. Глава «Тоттенхэма» Дэниэл Леви хочет дождаться конца сезона-2020/2021, прежде чем решить вопрос о будущем Моуринью.



По сообщениям источника, 58-летнего специалиста наняли для того, чтобы под его руководством «шпоры» начали завоёвывать трофеи, коллекция которых не пополняется с 2008 года. В нынешнем сезоне лондонцы близки к этому — 25 апреля в финале Кубка английской лиги они сыграют с «Манчестер Сити».



Однако Леви обеспокоен нынешней ситуацией в АПЛ и уже довёл до сведения тренерского штаба, что команде нужно добиваться положительных результатов и в краткосрочной перспективе.



Контракт Жозе Моуринью с «Тоттенхэм Хотспур» действует до 30 июня 2023 года.



В последних пяти матчах английской Премьер-лиги «шпоры» потерпели четыре поражения. После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата и отстают от зоны еврокубков на 3 очка.

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