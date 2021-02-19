Моуринью: до конца сезона может случиться всё что угодно. Мы можем финишировать в топ-4

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился своим мнением о текущем положении «шпор» в АПЛ.



«Сейчас ещё очень рано думать о таблице. До конца сезона нам предстоит провести ещё много матчей. В нашем случае мы сыграли уже по два раза с «Ливерпулем», «Челси» и «Манчестер Сити», поэтому мы должны бороться до конца и ждать окончания последнего матча сезона, чтобы увидеть, чем это закончится. До мая может случиться всё что угодно.



Мы можем финишировать в топ-4, топ-6 или закончить за его пределами. Мы должны верить, что произойдет самое лучшее из возможного», — приводит слова португальского специалиста BBC.



После 23 матчей лондонцы, набрав 36 очков, занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата и отстают от зоны еврокубков на 3 очка.

Увольнение Жозе Моуринью обойдётся «Тоттенхэму» более чем в € 30 млн