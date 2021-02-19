Футболисты «Борнмута» перестанут вставать на колено перед началом матчей.



Как сообщает Sky Sports, к такому решению сообща пришли игроки и персонал «вишен». Они считают, что этот жест уже не помогает в борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе.



«После обсуждения этого вопроса между футболистами и сотрудниками персонала мы решили больше не вставать на колено перед началом матчей, начиная с ближайшей встречи с «Куинз Парк Рейнджерс», запланированной на завтра, 20 февраля.



Мы все стремимся к тому, чтобы «Борнмут» был клубом, который приветствует всех, независимо от их расы, пола, сексуальной ориентации или религии. Но это определяется гораздо большим, чем жест, который, как мы считаем, больше не оказывает того эффекта, который необходим.



Будучи футболистами и образцами для подражания, мы хотим продолжать позитивно влиять на перемены, но нам также нужна поддержка, в частности со стороны руководящих органов и социальных сетей. Мы хотим видеть действия с их стороны, а не слова или жесты», — сказал капитан «Борнмута» Стив Кук.



Ранее футболисты «Брентфорда», также выступающего в Чемпионшипе объявили, что перестанут вставать на колено перед началом матчей, поскольку считают, что этот жест «больше не оказывает влияния на борьбу с расизмом и дискриминацией в футболе».

Футболисты «Брентфорда» перестанут вставать на колено перед началом матчей