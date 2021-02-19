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Соболев прокомментировал холодную погоду в преддверии матча с «Динамо»

Соболев прокомментировал холодную погоду в преддверии матча с «Динамо»
Футбол / Кубок России 0
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями перед первым матчем после зимней паузы. Красно-белые на выезде встретятся с «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы хорошо провели сборы, хорошо поработали. Думаю, мы в отличной форме. Завтра это покажем. Адаптация к холоду? Я парень из Сибири, к холоду отношусь более-менее спокойно, поэтому -15 или -20 меня не сильно напрягают. Лайфхак, как не замёрзнуть? Надо побольше двигаться на поле, и всё будет отлично.

Цели на этот матч? Как всегда. Цели забить или отдать голевую нет. Главное, чтобы мы выиграли. Готов ли выйти в матче с «Динамо»? Чувствую себя отлично, сразу после приезда из Дубая начал тренироваться в общей группе. Отделался лёгким испугом, скажем так. Колено не беспокоит», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

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