Александр Тарханов: советское поколение футболистов в России было сильнее нынешнего

Известный советский футболист, игрок сборной СССР, а ныне главный тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов сравнил старое поколение футболистов в России с современным.

«Футбол меняется, это понятно, но не могу сказать, что наше поколение медленнее бежало. Нет, быстрее бежали. Кроме того, мы были сильнее индивидуально, сейчас стало меньше игроков, которые берут игру на себя.

Раньше в России можно было создать пять одинаковых сборных, а сейчас на одну с трудом набирается. Мы росли на улице, постоянно работали с мячом, поэтому индивидуально были гораздо сильнее. Да и методики были вполне конкурентоспособные. Когда в Германии в начале 2000-х принимали футбольную реформу, то за основу взяли программу ГДР.

Хотя движения у наших много, бегают прилично, этого не отнять. Смотришь, за матч пробегают 120 км, а в Лиге чемпионов — 90–100. Почему? Потому что качество выше, мяч контролируют лучше. Чем лучше качество игрока, тем меньше ему надо бегать», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».